Радиатор биметаллический секционный RIFAR Base 500 10 секций

Радиатор «RIFAR» модели В500 новая серия биметаллических секционных радиаторов,предназначенных для работы в системах водяного и парового отопления с максимальной температурой теплоносителя 135 гр.С

Производство

В процессе производства радиаторов «RIFAR» используется современное оборудование и передовые технологии,осуществляется постоянный контроль качества.Сборка радиаторов производится на автоматической линии.После сборки все радиаторы проходят испытание на герметичность под высоким давлением, что обеспечивает стопроцентное качество выпускаемой продукции.Завод производитель гарантирует бесрперебойную работу в течении 15 лет, при условииграмотного обслуживания и монтажа. Ответственность производителя застрахованна компанией "ИНГОССТРАХ"

Созданные для российского потребителя, биметаллические радиаторы РИФАР воплотили в себе лучшие представления о европейском качестве изделий и максимально учли российскую специфику их эксплуатации. Это в первую очередь высокие теплотехнические характеристики при повышенных требованиях к прочности изделий, обусловленных более высоким рабочим давлением в теплосетях. Кроме того, при производстве радиаторов РИФАР учтена такая российская «особенность» как нестабильное качество теплоносителя. Нормативные значения рН воды в теплосетях, установленные нормативными документами до 7 - 8, в реальных условиях иногда значительно превышаются, достигая величин 9 - 11. При таких высоких значениях рН, по данным российских строительных организаций об эксплуатации алюминиевых и биметаллических радиаторов, возникают большие сложности из-за так называемой «проблемы гальванической пары» алюминий - сталь. Специалистами компании РИФАР найдено эффективное решение этой проблемы, путем защиты внутренней поверхности радиатора антикоррозионным покрытием RIFAR-ZIN. При этом на достигнутом уровне компания не останавливается и проводит дальнейшие исследования по защите радиаторов от коррозии в средах с высокими значениями рН. Конструкция

Секция радиатора RIFAR состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами. Полученное в результате монолитное изделие с тонким оребрением обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности.

Производитель: RIFAR BASE;

Подключение: Боковое;

Количество секций: 10;

Межосевое расстояние (мм): 500;

Высота ( мм ): 570;

Ширина ( мм ): 800;

Глубина ( мм ): 100;

Теплоотдача,Вт: 2040;

Вес ( кг ): 19,2;

Страна: Россия;

Производство: Россия;

Гарантия: 10;