В наличииРадиатор биметаллический RIFAR Base 500 10 секций
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Радиатор биметаллический секционный RIFAR Base 500 10 секций
Радиатор «RIFAR» модели В500 новая серия биметаллических секционных радиаторов,предназначенных для работы в системах водяного и парового отопления с максимальной температурой теплоносителя 135 гр.С
Производство
В процессе производства радиаторов «RIFAR» используется современное оборудование и передовые технологии,осуществляется постоянный контроль качества.Сборка радиаторов производится на автоматической линии.После сборки все радиаторы проходят испытание на герметичность под высоким давлением, что обеспечивает стопроцентное качество выпускаемой
продукции.Завод производитель гарантирует бесрперебойную работу в течении 15 лет, при условииграмотного обслуживания и монтажа. Ответственность производителя застрахованна компанией "ИНГОССТРАХ"
Созданные для российского потребителя, биметаллические радиаторы РИФАР воплотили в себе лучшие представления о европейском качестве изделий и максимально учли российскую специфику их эксплуатации. Это в первую очередь высокие теплотехнические характеристики при повышенных требованиях к прочности изделий, обусловленных более высоким рабочим давлением в теплосетях. Кроме того, при производстве радиаторов РИФАР учтена такая российская «особенность» как нестабильное качество теплоносителя. Нормативные значения рН воды в теплосетях, установленные нормативными документами до 7 - 8, в реальных условиях иногда значительно превышаются, достигая величин 9 - 11. При таких высоких значениях рН, по данным российских строительных организаций об эксплуатации алюминиевых и биметаллических радиаторов, возникают большие сложности из-за так называемой «проблемы гальванической пары» алюминий - сталь. Специалистами компании РИФАР найдено эффективное решение этой проблемы, путем защиты внутренней поверхности радиатора антикоррозионным покрытием RIFAR-ZIN. При этом на достигнутом уровне компания не останавливается и проводит дальнейшие исследования по защите радиаторов от коррозии в средах с высокими значениями рН.
Конструкция
Секция радиатора RIFAR состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами. Полученное в результате монолитное изделие с тонким оребрением обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности.
Производитель: RIFAR BASE;
Подключение: Боковое;
Количество секций: 10;
Межосевое расстояние (мм): 500;
Высота ( мм ): 570;
Ширина ( мм ): 800;
Глубина ( мм ): 100;
Теплоотдача,Вт: 2040;
Вес ( кг ): 19,2;
Страна: Россия;
Производство: Россия;
Гарантия: 10;