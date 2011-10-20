Теплоаккумулятор NIBE Bu-100.8 100л

Буферные накопители служат для аккумулирования избыточного тепла из источника тепла, которым может быть котел, работающий на твердом топливе, тепловой насос, солнечный коллектор, каминная топка и т. п., а также для гидравлической развязки объемных потоков контуров источника тепла и отопления. Выравнивают разность по времени теплопроизводителя и потребителя тепла.

В системе с тепловыми насосами буферные накопители выполняют функции разделительного накопителя для увеличения срока службы теплового насоса (компрессора) и для частичного перекрытия тарифных периодов отключения.

Основные характеристики: напольная установка; теплоизоляция из пенопласта, позволяющая уменьшать тепловые потери разогреваемой воды.