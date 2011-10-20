Корзина
Нет отзывов, добавить
Питер Тепло
Поиск товаров и услуг
Контакты
Питер Тепло
+7 показать номер
+7 показать номер
Марина Дмитриева
РоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургСанкт-Петербург
Карта

Теплоаккумулятор NIBE Bu-100.8 100л

Теплоаккумулятор NIBE Bu-100.8 100л
  • В наличии
  • Оптом и в розницу

19 500 руб.

Показать оптовые цены
Теплоаккумулятор NIBE Bu-100.8 100л
19 500 руб.
В наличииТеплоаккумулятор NIBE Bu-100.8 100л
+7 показать номер
  • +7 показать номер
+7 показать номер
  • +7 показать номер
  • Адрес и контакты
Теплоаккумулятор NIBE Bu-100.8 100л
Буферные накопители служат для аккумулирования избыточного тепла из источника тепла, которым может быть котел, работающий на твердом топливе, тепловой насос, солнечный коллектор, каминная топка и т. п., а также для гидравлической развязки объемных потоков контуров источника тепла и отопления. Выравнивают разность по времени теплопроизводителя и потребителя тепла.
В системе с тепловыми насосами буферные накопители выполняют функции разделительного накопителя для увеличения срока службы теплового насоса (компрессора) и для частичного перекрытия тарифных периодов отключения.
Основные характеристики: напольная установка; теплоизоляция из пенопласта, позволяющая уменьшать тепловые потери разогреваемой воды.
Информация для заказа
  • Цена: 19 500 руб.
Сайт создан на платформе Tiu.ru
Питер Тепло | Пожаловаться на контент | Политика в отношении обработки персональных данных